Лева Би-2 отменил концерт в Баку из-за страха задержаний
Солист рок-группы «Би-2» Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) (Лева Би-2) заявил, что был вынужден отменить концерт в столице Азербайджана Баку. Видео с его комментарием опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
Певец отметил, что принял такое решение, так как услышал об аресте некого антироссийского активиста. Теперь он признался, что ему страшно приезжать с гастролями в Азербайджан, Армению, Грузию и Казахстан из-за возможных задержаний «по заказу России».
Когда записано видео, опубликовавшие его источники не уточняют. Сейчас в списке ближайших выступлений группы только немецкие города.
Ранее Бортник сообщил, что продал свою квартиру в Москве, чтобы выплачивать зарплату другим участникам коллектива, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru