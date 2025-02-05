Лева Би-2 отменил концерт в Баку из-за страха задержаний

Певец отметил, что принял такое решение, так как услышал об аресте некого антироссийского активиста. Теперь он признался, что ему страшно приезжать с гастролями в Азербайджан, Армению, Грузию и Казахстан из-за возможных задержаний «по заказу России».

Когда записано видео, опубликовавшие его источники не уточняют. Сейчас в списке ближайших выступлений группы только немецкие города.

Ранее Бортник сообщил, что продал свою квартиру в Москве, чтобы выплачивать зарплату другим участникам коллектива, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

