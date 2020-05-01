Лев Лещенко посвятил песню врачам, борющимся с коронавирусом

Народный артист России Лев Лещенко, который недавно был выписан из госпиталя в Коммунарке, где он вместе с супругой Ириной лечился от COVID-19, записал песню благодарности врачам, которые находясь на передовой спасают жизни людей. Об этом певец написал в своих социальных сетях.

«Прошёл месяц с того момента, как мы с женой, благодаря Господу Богу и докторам, преодолели эту неприятную болезнь. Прошу меня извинить за то, что доставил вам некоторое беспокойство. Слава Богу, что никто из моего окружения не заболел и все живы и здоровы. Еще раз, от всей души благодарю врачей. В эти дни, всем становится видна их важная роль в нашей жизни. Новая песня, которую я записал для врачей. Спасибо докторам» - написал артист.