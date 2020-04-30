Андрей Макаревич: моя жена застряла в Израиле, и я на самоизоляции один
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич на самоизоляции понял, сколько у него времени уходило впустую.
Режим самоизоляции в России продлен до конца майских праздников. Как и большинство сознательных россиян, музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич находится на карантине, во время которого много читает и ждёт встречи с женой.
«Я самоизолировался у себя дома, за городом. На мою жизнь, может быть, и в лучшую сторону повлияли все эти моменты, связанные с изоляцией, но пусть она лучше закончится. Я так же, как и многие жду её окончания. На самоизоляции я понял, сколько у меня времени уходило впустую в прошлой нормальной жизни, одна только дорога занимала 3 часа, а сейчас я могу это время тратить на что-то более приятное. У нас было много гастролей и поездок, из-за которых мы не могли побыть дома. Появилось время прочитать толстенные книги, которые было неудобно брать с собой в дорогу, и, кстати, у меня вышла книга рассказов, но, к сожалению, я еще ее в руках не держал.
Сидя дома, я придерживаюсь режима и графика, а то можно зайти в фейсбук на пять минуточек и залипнуть там на 2 часа - это ужасно! Поэтому я себе с утра составляю распорядок подвигов и потом сверяю, что получилось. На самоизоляции мне больше всего не хватает движения. Дома я, конечно, могу встать на беговую дорожку, отжиматься, но это все не то. Очень хочется к себе в клуб, поиграть с людьми, там живое общение. Еще очень печальный момент – жена застряла в Израиле, а я застрял здесь и пока пообщаться получается только по видео» - рассказал Андрей Макаревич
Ранее в эфире НСН музыкант Найк Борзов рассказал о том, что он готовит к выходу новую пластинку.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
106 тыс.+7 099 / сут.
Умерли
1 073+101 / сут.
Выздоровели
11 619+1 333 / сут.
- Десятки чеченцев с битами устроили самосуд над мигрантами во Франции
- Сбербанк дал прогноз по ключевой ставке на ближайшие годы
- Попова рассказала, что отодвигает сроки снятия ограничений из-за COVID-19
- Разведка США дала заключение о происхождении коронавируса
- Кабмин разработает экстренные меры поддержки экономики РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru