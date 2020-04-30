Андрей Макаревич: моя жена застряла в Израиле, и я на самоизоляции один

Режим самоизоляции в России продлен до конца майских праздников. Как и большинство сознательных россиян, музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич находится на карантине, во время которого много читает и ждёт встречи с женой.

«Я самоизолировался у себя дома, за городом. На мою жизнь, может быть, и в лучшую сторону повлияли все эти моменты, связанные с изоляцией, но пусть она лучше закончится. Я так же, как и многие жду её окончания. На самоизоляции я понял, сколько у меня времени уходило впустую в прошлой нормальной жизни, одна только дорога занимала 3 часа, а сейчас я могу это время тратить на что-то более приятное. У нас было много гастролей и поездок, из-за которых мы не могли побыть дома. Появилось время прочитать толстенные книги, которые было неудобно брать с собой в дорогу, и, кстати, у меня вышла книга рассказов, но, к сожалению, я еще ее в руках не держал.