Андрей Макаревич: моя жена застряла в Израиле, и я на самоизоляции один

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич на самоизоляции понял, сколько у него времени уходило впустую.

Режим самоизоляции в России продлен до конца майских праздников. Как и большинство сознательных россиян, музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич находится на карантине, во время которого много читает и ждёт встречи с женой.

«Я самоизолировался у себя дома, за городом. На мою жизнь, может быть, и в лучшую сторону повлияли все эти моменты, связанные с изоляцией, но пусть она лучше закончится. Я так же, как и многие жду её окончания. На самоизоляции я понял, сколько у меня времени уходило впустую в прошлой нормальной жизни, одна только дорога занимала 3 часа, а сейчас я могу это время тратить на что-то более приятное. У нас было много гастролей и поездок, из-за которых мы не могли побыть дома. Появилось время прочитать толстенные книги, которые было неудобно брать с собой в дорогу, и, кстати, у меня вышла книга рассказов, но, к сожалению, я еще ее в руках не держал.

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Сидя дома, я придерживаюсь режима и графика, а то можно зайти в фейсбук на пять минуточек и залипнуть там на 2 часа - это ужасно! Поэтому я себе с утра составляю распорядок подвигов и потом сверяю, что получилось. На самоизоляции мне больше всего не хватает движения. Дома я, конечно, могу встать на беговую дорожку, отжиматься, но это все не то. Очень хочется к себе в клуб, поиграть с людьми, там живое общение. Еще очень печальный момент – жена застряла в Израиле, а я застрял здесь и пока пообщаться получается только по видео» - рассказал Андрей Макаревич

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКарантинМашина ВремениАндрей Макаревич
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