Летом выйдет фильм о поездке The Beatles в Индию
В Великобритании 6 июня выйдет фильм с оригинальным названием «The Beatles and India». Картина расскажет о поездке знаменитой четверки в ашрам Махариши Махеш Йоги весной 1958 года для изучения трансцендентальной медитации.
У Ринго Старра она вызвала острое кишечное расстройство, зато трое остальных испытали настоящий творческий взрыв, которого хватило на «Белый альбом».
Картина представит зрителям историческую хронику «глубоких отношений» музыкантов со страной и её влияния на их жизни и творчество, говорится в пресс-релизе.
Режиссёрами проекта выступили дебютант Аджой Бос и исследователь культуры Пит Комптон. В фильм войдут редкие архивные кадры, записи и фотографии, свидетельства очевидцев и комментарии экспертов, а также съёмки в отдельных локациях в Индии. Осенью картина выйдет в широкий прокат.
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