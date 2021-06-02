Летом выйдет фильм о поездке The Beatles в Индию

В Великобритании 6 июня выйдет фильм с оригинальным названием «The Beatles and India». Картина расскажет о поездке знаменитой четверки в ашрам Махариши Махеш Йоги весной 1958 года для изучения трансцендентальной медитации.

У Ринго Старра она вызвала острое кишечное расстройство, зато трое остальных испытали настоящий творческий взрыв, которого хватило на «Белый альбом».

Картина представит зрителям историческую хронику «глубоких отношений» музыкантов со страной и её влияния на их жизни и творчество, говорится в пресс-релизе.

Режиссёрами проекта выступили дебютант Аджой Бос и исследователь культуры Пит Комптон. В фильм войдут редкие архивные кадры, записи и фотографии, свидетельства очевидцев и комментарии экспертов, а также съёмки в отдельных локациях в Индии. Осенью картина выйдет в широкий прокат.

