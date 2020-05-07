Летний тур Iron Maiden в России отменён из-за коронавируса
Знаменитая британская рок-группа Iron Maiden вынужденно отменила гастроли в России в рамках тура Legacy Of The Beast из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом объявили организаторы гастролей. Музыканты должны были дать концерты 30 июня в Санкт-Петербурге и 2 июля в Москве.
Представители артистов выразили сожаление, что обстоятельства повлияли на планы, но здоровье и безопасность прежде всего. Iron Maiden обещает вернуться в Россию, когда ситуация в мире вернётся в нормальное русло. О процедуре возврата билетов будет объявлено дополнительно по завершении нерабочего периода, передает ТАСС.
Группа Iron Maiden, созданная в 1975 году, считается одним из ключевых представителей новой волны британского хеви-метала. Основателем группы, автором большинства песен и бессменным лидером команды остаётся бас-гитарист Стив Харрис.
Ещё одна колоритная фигура – вокалист Пол Брюс Дикинсон, который помимо музыки, известен как писатель, спортсмен - фехтовальщик, пилот гражданской авиации, теле- и радиоведущий, автор книг и сценарист, продюсер.
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