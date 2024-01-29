Лепс заявил, что не может давать концерты за рубежом из-за позиции по СВО
Певец Григорий Лепс рассказал, что ему начали закрывать въезд в зарубежные страны с 2014 года. В США исполнителя и вовсе объявили «пособником мафии». Его слова приводит «Царьград».
Как сообщил артист, на данный момент он не может давать концерты почти во всех странах мира. По его мнению, подобные решения не имеют отношения к музыке.
«Музыка вне политики должна быть. По-видимому, их раздражает моя позиция по поводу СВО», - добавил Лепс.
Ранее он поддержал спецоперацию. Исполнитель неоднократно приезжал в Донбасс с гуманитарной помощью. Певец уточнил, что комфортно чувствует себя в России и не планирует менять убеждения ради заработков за рубежом.
Ранее Лепс заплатил российскому бойцу миллион рублей за подбитый танк Leopard немецкого производства, которые использует армия Украины, напоминает «Радиоточка НСН».
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