Лепс заявил, что не может давать концерты за рубежом из-за позиции по СВО

Как сообщил артист, на данный момент он не может давать концерты почти во всех странах мира. По его мнению, подобные решения не имеют отношения к музыке.

«Музыка вне политики должна быть. По-видимому, их раздражает моя позиция по поводу СВО», - добавил Лепс.

Ранее он поддержал спецоперацию. Исполнитель неоднократно приезжал в Донбасс с гуманитарной помощью. Певец уточнил, что комфортно чувствует себя в России и не планирует менять убеждения ради заработков за рубежом.

Ранее Лепс заплатил российскому бойцу миллион рублей за подбитый танк Leopard немецкого производства, которые использует армия Украины, напоминает «Радиоточка НСН».

