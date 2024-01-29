Лепс заявил, что не может давать концерты за рубежом из-за позиции по СВО

Певец Григорий Лепс рассказал, что ему начали закрывать въезд в зарубежные страны с 2014 года. В США исполнителя и вовсе объявили «пособником мафии». Его слова приводит «Царьград».

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Как сообщил артист, на данный момент он не может давать концерты почти во всех странах мира. По его мнению, подобные решения не имеют отношения к музыке.

«Музыка вне политики должна быть. По-видимому, их раздражает моя позиция по поводу СВО», - добавил Лепс.

Ранее он поддержал спецоперацию. Исполнитель неоднократно приезжал в Донбасс с гуманитарной помощью. Певец уточнил, что комфортно чувствует себя в России и не планирует менять убеждения ради заработков за рубежом.

Ранее Лепс заплатил российскому бойцу миллион рублей за подбитый танк Leopard немецкого производства, которые использует армия Украины, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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