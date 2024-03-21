Леонид Агутин анонсировал выход нового альбома

По его словам, в сборник войдут 12 новых композиций. Агутин отметил, что работа над созданием нового альбома началась еще в июле прошлого года.

«И вот он родился и свеженький такой, новоиспеченный — к вам, пожалуйста, на оценку, да и просто ради удовольствия», — написал артист.

Он также рассказал, что 22 марта выйдет трек, клип с песней из нового альбома «Бог об этом не просил».

Ранее Леонид Агутин показал клип на песню «Мне 225 лет» к фильму «Онегин», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

