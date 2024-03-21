Леонид Агутин анонсировал выход нового альбома
О выходе нового альбома «Все не зря» 29 марта певец Леонид Агутин сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, в сборник войдут 12 новых композиций. Агутин отметил, что работа над созданием нового альбома началась еще в июле прошлого года.
«И вот он родился и свеженький такой, новоиспеченный — к вам, пожалуйста, на оценку, да и просто ради удовольствия», — написал артист.
Он также рассказал, что 22 марта выйдет трек, клип с песней из нового альбома «Бог об этом не просил».
Ранее Леонид Агутин показал клип на песню «Мне 225 лет» к фильму «Онегин», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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