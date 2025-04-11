«Ленинград» представил новый сингл под названием «Королева рынка»
11 апреля 202519:56
Группа «Ленинград» представила новый сингл под названием «Королева рынка».Песня доступна на цифровых музыкальных платформах.
8 ноября 2024 года группа выпустила мини-альбом «Бумеры и зумеры» совместно с певицей Instasamka (Дарья Зотеева).
Изначально сообщалось о ее присоединении к коллективу в качестве новой солистки.
Позже лидер группы Сергей Шнуров опроверг эту информацию, уточнив, что сотрудничество ограничилось совместным альбомом, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru