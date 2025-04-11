«Ленинград» представил новый сингл под названием «Королева рынка»

Группа «Ленинград» представила новый сингл под названием «Королева рынка».Песня доступна на цифровых музыкальных платформах.

8 ноября 2024 года группа выпустила мини-альбом «Бумеры и зумеры» совместно с певицей Instasamka (Дарья Зотеева).

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Изначально сообщалось о ее присоединении к коллективу в качестве новой солистки.

Позже лидер группы Сергей Шнуров опроверг эту информацию, уточнив, что сотрудничество ограничилось совместным альбомом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ПесниСергей ШнуровЛенинград

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