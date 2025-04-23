Легендарный гитарист Карлос Сантана попал в больницу
Концерт группы Santana в Сан-Антонио (Техас, США) был отменён из-за госпитализации её лидера Карлоса Сантаны. Об этом сообщает New Musical Express.
Уточняется, что речь идёт о шоу, которое должно было состояться 22 апреля. Во время саундчека 77-летний легендарный гитарист потерял сознание, после чего его экстренно доставили в больницу.
Менеджер Сантаны Майкл Врионис заявил, что причиной инцидента, по словам врачей, стало обезвоживание. Он добавил, что в настоящее время состояние гитариста не вызывет опасений, однако медики пока оставили его в больнице под наблюдением.
«Сантана чувствует себя хорошо и с нетерпением ждёт продолжения своего тура по США. Шоу в Сан-Антонио будет организовано в другую дату», - заключил Врионис.
Ранее певица Шакира рассказала, что из-за болей в животе попала в больницу, что привело к отмене концерта, который должен был пройти в столице Перу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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