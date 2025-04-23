Легендарный гитарист Карлос Сантана попал в больницу

Уточняется, что речь идёт о шоу, которое должно было состояться 22 апреля. Во время саундчека 77-летний легендарный гитарист потерял сознание, после чего его экстренно доставили в больницу.

Менеджер Сантаны Майкл Врионис заявил, что причиной инцидента, по словам врачей, стало обезвоживание. Он добавил, что в настоящее время состояние гитариста не вызывет опасений, однако медики пока оставили его в больнице под наблюдением.

«Сантана чувствует себя хорошо и с нетерпением ждёт продолжения своего тура по США. Шоу в Сан-Антонио будет организовано в другую дату», - заключил Врионис.

Ранее певица Шакира рассказала, что из-за болей в животе попала в больницу, что привело к отмене концерта, который должен был пройти в столице Перу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

