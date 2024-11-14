Леди Гага появится в новом сезоне сериала «Уэнсдэй»

Американская певица Леди Гага появится в новом сезоне сериала «Уэнсдэй», который снимает режиссер Тим Бёртон, сообщает Entertainment Daily.

Леди Гага написала альбом Harlequin ко второму «Джокеру»

При этом не разглашается в какой роли она предстанет перед зрителями. Известно лишь, что съемки с участием певицы проходят в Европе. Создатели сериала пообещали, что в новых сериях речь пойдет о взаимоотношениях главной героини с матерью.

Ранее Леди Гага выпустила первую песню из нового альбома, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ЕвропаРежиссерСъемкиСериалПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры