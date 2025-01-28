Леди Гага объявила дату выхода нового альбома

Новый лонгплей станет седьмой студийной работой в дискографии Леди Гаги, а также первой за последние почти пять лет.

Известно, что в альбом «Mayhem» войдут 14 треков. Два из них уже были выпущены в виде синглов. Это дуэт с Бруно Марсом «Die With A Smile», а также песня «Disease».

Третий сингл с нового альбома певицы и видеоклип на него будут опубликованы 2 февраля.

Ранее Леди Гага была номинирована на премию «Золотая малина» в категории «Худшая актриса» за роль в фильме «Джокер. Безумие на двоих», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

