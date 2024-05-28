Латиноамериканский вайб: Катерина Балыкбаева исполнит «Джаз на воде»

В четверг, 30 мая, артистка исполнит латиноамериканские хиты, пронизанные теплом тропического кубинско-бразильского солнца. Ее музыкальные пристрастия не ограничиваются этим жанром. Она постоянно находится в творческом поиске, экспериментирует, великолепно исполняет романсы, а из любой, самой незамысловатой мелодии может сделать музыку, дарящую надежду, свет и радость.

«Музыка, которую я буду исполнять, как нельзя лучше подходит к волшебной атмосфере с фантастическими видами ночной Москвы. Это будут произведения бразильских и кубинских композиторов, а также самые известные хиты латиноамериканского джаза. Дорогие друзья: я с огромной радостью приглашаю совершить вместе со мной этот вечерний променад на шикарной яхте. Очень вас жду!» - сказала Балыкбаева.

Посадка на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», яхта отправляется в плавание в 20:00.

