Более 600 музыкантов соберёт первый Петербургский Международный фестиваль джаза

Более 600 музыкантов из России и зарубежных стран примут участие в первом Санкт-Петербургском Международном джазовом фестивале предстоящим летом. Он пройдёт с 22 по 28 июля на разных площадках Северной столицы.

Программа насыщена известными и знаменитыми джазовыми исполнителями. Среди участников фестиваля заявлены Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Ришар Бона из США, Хибла Герзмава, Трио Авишая Коэна из Израиля, Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы».