Более 600 музыкантов соберёт первый Петербургский Международный фестиваль джаза

Более 600 музыкантов из России и зарубежных стран примут участие в первом Санкт-Петербургском Международном джазовом фестивале предстоящим летом. Он пройдёт с 22 по 28 июля на разных площадках Северной столицы.

Программа насыщена известными и знаменитыми джазовыми исполнителями. Среди участников фестиваля заявлены Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Ришар Бона из США, Хибла Герзмава, Трио Авишая Коэна из Израиля, Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы».

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Фестиваль откроется и закроется на сцене Санкт-Петербургской государственной Академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича. В день открытия 22 июля состоится выступление Московского джазового оркестра Бутмана с «Солистами Москвы» Башмета.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», площадками джазового события станут, в частности, Юсуповский и Таврический сады, Площадь Искусств, Севкабель Порт, Парк «Озеро Долгое». Вход на фестивальные сцены будет свободным.

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Фото: vk.com/spbjazzfest
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