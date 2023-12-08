«Ларс Ульрих и Рома Зверь»: Алексей Страйк рассказал, с кем его путают
Российский рок-гитарист Алексей Страйк отметил, что считает Рому из группы «Звери» самобытным и любит его музыку.
Российский рок-гитарист Алексей Страйк в пресс-центре НСН признался, что его часто путают с Ромой Зверем, что его вовсе не расстраивает.
«Мы с Ромой Зверем знакомились давно, на байк-шоу каком-то, я музыку его люблю, нас часто сравнивают. Он вообще молодец, самобытный. Если есть внешнее сходство какое-то… Меня вообще много с кем сравнивают, с Энтони Хопкинсом, с Ларс Ульрихом из Metallica, например. А так да, иногда подходят и спрашивают, не Рома ли я Зверь, я отвечаю, что да», - поделился он.
Популярность группы «Звери» связана не с музыкой, а с фигурой и образом ее лидера Ромы Зверя, заявил ранее «Радиоточке НСН» режиссер, продюсер и композитор Александр Войтинский, стоявший у истоков создания этой группы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во Владивостоке не разрешили снести памятник Солженицыну
- Шоу Слуцкого и Дзюбы решили закрыть
- СМИ: Тысячи мертвых рыб выбросило на берег Японии
- Орбан назвал причины, по которым Украина не может вступить в Евросоюз
- Алексей Страйк: На рок-концертах всегда много молодежи
- Театр наций проведёт театральную школу в Шанхае в октябре 2024 года
- Дизайнер Кузнецова посоветовала использовать цвет «персиковый пушок» для декора
- СМИ: Финские пограничники задержали россиянина Тордена сразу после освобождения
- Суд обязал Сергея Полонского выплатить 20 млн рублей в пользу Олега Дерипаски
- Вдова Пьера Нарцисса Валерия вышла замуж за композитора Евгения Шахрая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru