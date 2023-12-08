«Ларс Ульрих и Рома Зверь»: Алексей Страйк рассказал, с кем его путают

Российский рок-гитарист Алексей Страйк в пресс-центре НСН признался, что его часто путают с Ромой Зверем, что его вовсе не расстраивает.

«Мы с Ромой Зверем знакомились давно, на байк-шоу каком-то, я музыку его люблю, нас часто сравнивают. Он вообще молодец, самобытный. Если есть внешнее сходство какое-то… Меня вообще много с кем сравнивают, с Энтони Хопкинсом, с Ларс Ульрихом из Metallica, например. А так да, иногда подходят и спрашивают, не Рома ли я Зверь, я отвечаю, что да», - поделился он.

Популярность группы «Звери» связана не с музыкой, а с фигурой и образом ее лидера Ромы Зверя, заявил ранее «Радиоточке НСН» режиссер, продюсер и композитор Александр Войтинский, стоявший у истоков создания этой группы.

