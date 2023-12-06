«КняZz» отменил три концерта из-за ОРВИ
Ближайшие концерты группы «КняZz» в Орле, Пензе и Липецке перенесены из-за болезни лидера группы Андрея Князева.
«У Андрея обострение ОРВИ, сейчас он активно лечится, чтобы в ближайшее время вернуться в строй», - говорится в сообщении на официальном сайте группы.
При этом указаны новые даты концертов: выступление в Орле состоится 22 декабря, в Пензе – 29 декабря, в Липецке – 24 января. Отмечается, что все остальные концерты тура состоятся по плану. 24 декабря должен состояться концерт группы «КняZz» на элитной московской площадке «Барвиха Luxury Village».
Музыкальный критик Илья Легостаев ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал Князева «гениальным менеджером».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru