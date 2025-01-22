Лариса Долина опровергла слухи о госпитализации Буйнова

Российская исполнительница Лариса Долина опубликовала в своем Telegram-канале видео со своим коллегой по цеху Александром Буйновым, опровергнув появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации певца.

Александр Буйнов выступил перед военнослужащими в Москве

На записи в соцсетях Долина анонсировала юбилейные концерты, которые пройдут и у нее, и у Буйнова в апреле. Также она заявила, что оба исполнителя еще молоды и полны сил (Буйнову 24 марта исполнится 75 лет, Долина 10 сентября отметит 70-летие).

«Юбилейный год! 6 апреля — Александр Буйнов, 10 апреля — Лариса Долина. Много у кого в этом году юбилеи. А мы молоденькие еще!» — подчеркнула певица.

Ранее продюсер певца Александра Буйнова Елена Буйнова опровергла информацию о том, что у артиста диагностировали последнюю стадию онкологии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС
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