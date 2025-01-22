Лариса Долина опровергла слухи о госпитализации Буйнова
Российская исполнительница Лариса Долина опубликовала в своем Telegram-канале видео со своим коллегой по цеху Александром Буйновым, опровергнув появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации певца.
На записи в соцсетях Долина анонсировала юбилейные концерты, которые пройдут и у нее, и у Буйнова в апреле. Также она заявила, что оба исполнителя еще молоды и полны сил (Буйнову 24 марта исполнится 75 лет, Долина 10 сентября отметит 70-летие).
«Юбилейный год! 6 апреля — Александр Буйнов, 10 апреля — Лариса Долина. Много у кого в этом году юбилеи. А мы молоденькие еще!» — подчеркнула певица.
Ранее продюсер певца Александра Буйнова Елена Буйнова опровергла информацию о том, что у артиста диагностировали последнюю стадию онкологии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД России советует обновлять приложения для защиты от угроз
- Конгресс США примет законопроект о мерах против мигрантов для подписания Трампу
- Власти Сирии продолжают переговоры о российских базах в Хмеймиме и Тартусе
- В Киеве арестован генерал ВСУ по делу о провале обороны в Харьковской области
- Бутылка с неизвестной жидкостью взорвалась в руках у подростка в Саратове
- Возле школы в Подмосковье прогремел взрыв
- СМИ: Худруком театра «Ленком» станет Владимир Панков
- Ведущий «Первого канала» Шейнин рассказал, чему его научила работа с Познером
- Число погибших при пожаре в отеле Турции выросло до 79 человек
- Трамп отметил вклад России в победу во Второй мировой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru