Лариса Долина опровергла слухи о госпитализации Буйнова

На записи в соцсетях Долина анонсировала юбилейные концерты, которые пройдут и у нее, и у Буйнова в апреле. Также она заявила, что оба исполнителя еще молоды и полны сил (Буйнову 24 марта исполнится 75 лет, Долина 10 сентября отметит 70-летие).

«Юбилейный год! 6 апреля — Александр Буйнов, 10 апреля — Лариса Долина. Много у кого в этом году юбилеи. А мы молоденькие еще!» — подчеркнула певица.

Ранее продюсер певца Александра Буйнова Елена Буйнова опровергла информацию о том, что у артиста диагностировали последнюю стадию онкологии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

