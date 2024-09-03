Александр Буйнов выступил перед военнослужащими в Москве
Народный артист России, певец Александр Буйнов выступил перед военнослужащими в Едином пункте отбора на военную службу по контракту, передает Агентство городских новостей «Москва».
Артист отметил «патриотизм в глазах» ребят, которые пришли подписывать контракт. Он назвал их настоящими мужчинами и пожелал им здоровья.
Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с апреля прошлого года. Граждане, желающие подписать контракт, могут прийти по будням с 9 утра до 18 вечера, в субботу пункт открыт также с 9 утра, но до 16 вечера, в воскресенье будущих военных ждут с 9 утра до 15 часов дня.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В КБР к медикам с признаками кишечной инфекции обратились более 200 человек
- Город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, остался без света
- В Кабардино-Балкарии с кишечным отравлением госпитализировали 70 человек
- Суд Венесуэлы выдал ордер на арест экс-кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса
- Мизулина подала в суд на Лебедева и Дудя
- Подозреваемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле участник СВО задержан в Москве
- Книги шести авторов вошли в шорт-лист главной номинации премии «Ясная Поляна»
- ВЦИОМ : Большинство россиян назвали здоровье главной жизненной целью
- Шахназаров выступил против выделения миллионов из госбюджета на праздники
- Министр труда Котяков назвал самые востребованные профессии в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru