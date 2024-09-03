Александр Буйнов выступил перед военнослужащими в Москве

Народный артист России, певец Александр Буйнов выступил перед военнослужащими в Едином пункте отбора на военную службу по контракту, передает Агентство городских новостей «Москва».

Артист отметил «патриотизм в глазах» ребят, которые пришли подписывать контракт. Он назвал их настоящими мужчинами и пожелал им здоровья.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с апреля прошлого года. Граждане, желающие подписать контракт, могут прийти по будням с 9 утра до 18 вечера, в субботу пункт открыт также с 9 утра, но до 16 вечера, в воскресенье будущих военных ждут с 9 утра до 15 часов дня.

