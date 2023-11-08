Лариса Долина назвала неожиданным успех песни «Погода в доме»
Певица Лариса Долина призналась, что не предполагала успеха хита «Погода в доме». Накануне она исполнила песню на концерте к столетию со дня рождения сочинившего текст этой песни поэта Михаила Танича.
По ее словам, авторы ожидали популярность песни, но не могли подумать, что она станет таким хитом, передает utro.ru. Певица отметила, что не устала от песни за столько лет исполнения.
Ранее грузинская джазовая певица Этери Бериашвили пожелала участникам фестиваля «Все цвета джаза» быть услышанными.
«Я бесконечно благодарна саксофонисту, народному артисту Игорю Бутману, народной артистке Ларисе Долиной за популяризацию этого жанра. Благодаря таким людям, исполняемым ими джазовым стандартам эта музыка становится более понятной и доступной. Они выбирают тот язык, который понятен большому количеству людей», - призналась она «Радиоточке НСН».
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