Лариса Долина назвала неожиданным успех песни «Погода в доме»

Певица Лариса Долина призналась, что не предполагала успеха хита «Погода в доме». Накануне она исполнила песню на концерте к столетию со дня рождения сочинившего текст этой песни поэта Михаила Танича.

По ее словам, авторы ожидали популярность песни, но не могли подумать, что она станет таким хитом, передает utro.ru. Певица отметила, что не устала от песни за столько лет исполнения.