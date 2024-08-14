Квартет Владимира Агафонникова и Александра Шерлинг выступят в «Джазе на воде»
14 августа 202416:18
Квартет Владимира Агафонникова и певица Александра Шерлинг исполнят авторскую программу в рамках проекта «Джаз на воде» в ходе речного круиза по Москве-реке, сообщило Радио Jazz.
Музыканты выступят в четверг, 15 августа.
«Джаз на воде» - это абсолютно уникальный и уже популярный проект Радио Jazz - здесь можно познакомиться с новыми музыкальными проектами музыкантов, которые работают в данном направлении. В программе прозвучит авторская музыка, а также известные джазовые композиции. Солистка коллектива - знаменитая певица Александра Шер, которая входит в топ-5 джазовых вокалисток России. Всех любителей джаза ждем на яхте. Добро пожаловать на борт!», - сказал Агафонников.
Посадка на яхту стартует в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», судно отправится в путешествие в 20:00.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru