Квартет Виталия Кись выступит в «Джазе на воде»

Радио Jazz приглашает на водную прогулку по Москве в компании квартета Виталия Кись. Музыкант представит свою программу в рамках проекта «Джаз на воде».

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Артисты выступят в четверг, 22 августа.

«Мы сыграем всеми любимые джазовые хиты, вечнозеленые стандарты, которые на протяжении многих летя дарят людям ощущение стиля, вкуса и радости. «Джаз на воде» - прекрасная возможность встретиться и провести здорово время в не совсем привычной для Москвы ситуации. Во все времена корабли были символом романтики и мечты… Давайте встретимся и помечтаем вместе», - сказал Кись.

Посадка на яхту стартует в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», судно отправится в путешествие в 20:00.

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ФОТО: Виталий Кись для НСН
ТЕГИ:МузыкаДжаз

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