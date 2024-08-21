Квартет Виталия Кись выступит в «Джазе на воде»
21 августа 202416:55
Радио Jazz приглашает на водную прогулку по Москве в компании квартета Виталия Кись. Музыкант представит свою программу в рамках проекта «Джаз на воде».
Артисты выступят в четверг, 22 августа.
«Мы сыграем всеми любимые джазовые хиты, вечнозеленые стандарты, которые на протяжении многих летя дарят людям ощущение стиля, вкуса и радости. «Джаз на воде» - прекрасная возможность встретиться и провести здорово время в не совсем привычной для Москвы ситуации. Во все времена корабли были символом романтики и мечты… Давайте встретимся и помечтаем вместе», - сказал Кись.
Посадка на яхту стартует в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», судно отправится в путешествие в 20:00.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru