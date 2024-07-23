Квартет Олега и Натальи Бутман закроет июльскую серию концертов «Джаза на воде»
23 июля 202415:15
Радио Jazz приглашает всех желающих в речное путешествие по Москве, на котором в рамках серии концертов «Джаза на воде» выступит квартет Олега и Натальи Бутман.
В четверг, 25 июля, музыканты исполнят программу, состоящую из классического джаза 40-х годов, фанка, современного джаза и авторской музыки с уже выпущенных альбомов артистов.
«Джаз на воде» - возможность показать свое творчество более широкой аудитории. Поскольку придут люди, которые, возможно, не любят атмосферу клуба или концертного зала. Плюс, конечно, мы получим огромное вдохновение от катания на воде, и это сразу же передастся в нашей музыке. Поэтому концерты на воде - они несколько другие, и в этом тоже своя прелесть даже для тех, кто уже нас много раз слышал в джазовых местах. Мы подберем самые яркие и легкие композиции, которые подойдут всем слушателям!» - сказали участники квартета.
Посадка на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница Украина», отправление судна – в 20:00.
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- Квартет Олега и Натальи Бутман закроет июльскую серию концертов «Джаза на воде»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru