Квартет Олега и Натальи Бутман закроет июльскую серию концертов «Джаза на воде»

Более 71 млн рублей грантов одобрено в Москве с начал года на пилотирование инноваций

Индустриальный парк Есипово в Подмосковье будет выпускать до 100 тысяч машин в год

Причал «Кутузовский» на западе Москвы отремонтирован

Памятник павшим в ВОВ работникам «Станколита» вернут в парк на юго-востоке Москвы

Фестиваль «Русское поле» пройдет в «Коломенском» 31 августа