Группа «Пикник» представила новый альбом «Один на один»
Группа «Пикник» представила новый альбом «Один на один». Это уже 25-я студийная работа в дискографии коллектива.
В треклист пластинки вошли 14 песен, две из которых уже были опубликованы. Это композиции «Ничего, ничего не бойся» и «Гитары тихие рыданья».
«Мы надеемся, что в нашем суетливом мире у слушателя появится время остаться один на один с нашими новыми песнями... Приятного прослушивания и до встречи на концертах!» - заявил «НАШЕму Радио» лидер группы Эдмунд Шклярский.
Ранее британская электронная группа Faithless анонсировала новый альбом «Champion Sound». Это будет первая пластинка коллектива после смерти фронтмена Макси Джаза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru