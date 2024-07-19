Группа «Пикник» представила новый альбом «Один на один»

В треклист пластинки вошли 14 песен, две из которых уже были опубликованы. Это композиции «Ничего, ничего не бойся» и «Гитары тихие рыданья».

«Мы надеемся, что в нашем суетливом мире у слушателя появится время остаться один на один с нашими новыми песнями... Приятного прослушивания и до встречи на концертах!» - заявил «НАШЕму Радио» лидер группы Эдмунд Шклярский.

Ранее британская электронная группа Faithless анонсировала новый альбом «Champion Sound». Это будет первая пластинка коллектива после смерти фронтмена Макси Джаза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

