Квартет Анны Королевой откроет октябрьскую серию концертов «Джаза на воде»

В четверг, 3 октября, на водной прогулке по Москве музыканты исполнят программу, в которой сплетутся джазовые импровизации и горячие кубинские ритмы в авторских композициях и шедеврах кубинской музыки. Кроме того, гости мероприятия услышат джазовые импровизации и кубинские ритмы в авторских композициях и шедеврах кубинской музыки.

«Дорогие друзья, мы сыграем кубинским квартетом программу, созданную специально для "Джаза на воде"! Обнимем вас атмосферой кубинских ритмов и импровизаций, споем любимые кубинские песни и продлим лето, согревая вас музыкой из самого сердца!», - сказала Анна Королева.

Посадка гостей на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление судна – в 20:00.

