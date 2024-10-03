Квартет Анны Королевой откроет октябрьскую серию концертов «Джаза на воде»
3 октября 202414:41
Русско-кубинский квартет Анны Королевой и Алекса Креспо «Amigos De José» откроет серию октябрьских концертов в рамках проекта «Джаз на воде». Об этом сообщили в пресс-службе организатора мероприятия Радио Jazz.
В четверг, 3 октября, на водной прогулке по Москве музыканты исполнят программу, в которой сплетутся джазовые импровизации и горячие кубинские ритмы в авторских композициях и шедеврах кубинской музыки. Кроме того, гости мероприятия услышат джазовые импровизации и кубинские ритмы в авторских композициях и шедеврах кубинской музыки.
«Дорогие друзья, мы сыграем кубинским квартетом программу, созданную специально для "Джаза на воде"! Обнимем вас атмосферой кубинских ритмов и импровизаций, споем любимые кубинские песни и продлим лето, согревая вас музыкой из самого сердца!», - сказала Анна Королева.
Посадка гостей на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление судна – в 20:00.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru