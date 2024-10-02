Лариса Долина призналась, что слушает в машине только Радио Jazz
Эстрадная певица, народная артистка России Лариса Долина призналась, что слушает в машине Радио Jazz.
«Всегда играет Радио Jazz. Ничего другого я, как ни странно, не слушаю – очень люблю эту радиостанцию», - сказала артистка в беседе с изданием «Ведомости».
По словам певицы, она больше всего обращает внимание на мотивацию артиста и качество исполнения. Долина уверена, что техника исполнения не так важна, как осознание музыки исполнителем.
Долина также подчеркнула, что российский джаз сейчас находится на очень высоких позициях, а джазовых музыкантов из России часто приглашают на концерты и фестивали за границу. Артистка также отметила, что джаз «помолодел»: все больше юных музыкантов тяготеют к этом направлению.
Ранее Долина вошла в состав жюри ежегодной музыкальной премии «Все цвета джаза», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Юбилейная, десятая церемония вручения премии «Все цвета джаза» пройдет 26 ноября в зале Omega Rooftop. Победителей в семи номинациях объявят в эфире Радио Jazz с 18 по 24 ноября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru