«Куртки Кобейна» за кавер на себя готовы отдать 100 тысяч рублей

Сайд-проект группы «Би-2» «Куртки Кобейна» запустил конкурс «КК_Кавер», в котором участникам предлагается сделать танцевальную версию одной из четырех предложенных песен проекта.

Победитель получит главный приз – 100 тысяч рублей. Выбирать лучше будет состав жюри, в который вошли Шура Би2, вошли генеральный продюсер RU.TV Михаил Богомолов, музыканты Антон Севидов и Дмитрий Ашман, а также программный директор DFM Михаил Кортиков.

Итоги конкурса объявят 11 мая в прямом эфире телеканала Ru TV.

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ФОТО: пресс-служба группы М.Вьюгина
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыРок-музыка
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