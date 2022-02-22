«Куртки Кобейна» получили награду «Чартовой дюжины» в номинации «Сайд-проект»
Победителем 15-й музыкальной премии «Чартова дюжина» в номинации «Сайд-проект» стал коллектив «Куртки Кобейна» - продюсерский проект Шуры БИ-2.
За приз в финале боролись сольный проект вокалистки альтернативной рок-группы «Слот» - «Нуки», проект музыкантов Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина – «Zero people», сайд-проект лидера «Слот» Игоря Кэша Лобанова — «МодеМ», а также возрожденный проект Гарика Сукачева и Александра Ф. Скляра – «Боцман и Бродяга».
Пятнадцатая ежегодная церемония вручения национальной премии НАШЕго Радио «Чартова дюжина» проходит в московском Adrenaline STADIUM – зрителей ждет большое трехчасовое шоу с участием знаковых артистов, среди которых: LOUNA, «Операция Пластилин», «Гудтаймс», «Нервы», «кис-кис», «Нуки» и «Пневмослон».
По традиции, лучших из лучших выбрали слушатели НАШЕго радио посредством голосования на сайте nashe.ru в 10 категориях: «Альбом», «Видеоклип», «Взлом», «Совместная работа», «Концерт», «Солист», «Солистка», «Группа», «Кавер» и «Side Проект».
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