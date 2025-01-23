«Куда будем вставать?»: Лоза призвал изучать в школах только проверенную «патриотику»
Неизвестно, как через пару лет будут восприниматься песни Шамана, поэтому для изучения они должны пройти серьезную проверку временем, заявил НСН Юрий Лоза.
Современные патриотические песни не прошли проверку временем, поэтому для изучения в школе лучше брать старые музыкальные произведения на эту тему, доказавшие свою гениальность, например, «Темная ночь». Об этом в беседе с НСН заявил музыкант и композитор Юрий Лоза.
Российские школьники начнут разучивать патриотические песни Народных артистов РФ Шамана (Ярослав Дронов) и Олега Газманова уже с 1 сентября 2025 года, сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов. Его слова приводят РИА Новости. Колунов рассказал, что уже создана экспертная группа с методистами и авторами учебников, которая перепишет школьную программу уроков музыки для учащихся с 1 по 8 классы. Рабочий вариант песенника обещают составить в середине февраля, в него включат патриотические песни и других современных авторов. Лоза отметил, что сейчас все очень быстро меняется, и неизвестно, как та же песня Шамана «Встанем» будет восприниматься через пару лет.
«У нас на сегодняшний день нет современной хорошей «патриотики», все достаточно спорно, неоднозначно. Есть проверенная временем «патриотика», есть «Темная ночь», есть «Хотят ли русские войны», очень много хороших песен написано. Можно классику изучать. Потому что, что говорит о гениальности произведения? Только время. Очень многие произведения, которые когда-то были признаны гениальными, сегодня забыты и не используются. Поэтому, если уж и говорить о «патриотике», то надо брать ту, которая проверена временем. Это касается и фильмов, и книг. Некоторые фильмы, которые были «распиарены» в свое время, сейчас никто не смотрит и не считает их даже достойными внимания. Патриотическое воспитание надо начинать с любви к родине. Потому что пока еще неизвестно, как эти современные патриотические песни будут восприниматься через 2-3 года. Вот завтра свернут СВО, ну договорятся как-то люди, и что тогда эта «патриотика» будет стоить? Куда мы «вставать» будем? С Китаем воевать? Сейчас все очень быстро меняется», - рассказал он.
В комментарии для НСН Лоза намекнул на песню Шамана «Встанем», которая вышла 23 февраля 2022 года и стала хитом. Клип на песню собрал более 26 млн просмотров на Youtube. По изначальному замыслу, песня посвящалась памяти героев Великой Отечественной войны, однако позднее, когда был выпущен альтернативный клип, в описании было заявлено, что она посвящена всем, кто в разные периоды вставал на защиту России. Так, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев в 2023 году назвал песню «Встанем» гимном военной операции на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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