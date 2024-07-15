Кубинский вайб: квартет Анны Королевой «Amigos De José» сыграет в «Джазе на воде»

В четверг, 18 июля, коллектив исполнит кубинские ритмы в авторских композициях и шедеврах кубинской музыки. Анна Королева – саксофонистка, пианистка, вокалистка, композитор и аранжировщик. В рамках программы лидерства «Открытый мир» стажировалась в США в Институте Дейва Брубека, а также выступила на джаз-фестивале в Монтеррее, считающимся одним из самых престижных в мире.

«Когда мы выбирали программу с Радио JAZZ 89.1 FM для этого вечера, я сразу подумала что жаркая, летняя Москва, яхта, конечно возникает ассоциация с Кубой, Гаваной. И на яхте будет зажигательно и драйвово. Необычное и очень красивое путешествие на воде, которое запомнится надолго. Мы будем играть кубинский джаз, в программу также войдет несколько знаменитых кубинских песен, которые мы споем с Алексом Креспо и Овером Серано», - сказала Королева.

Посадка на яхту стартует в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», судно отправляется в путешествие в 20:00.

