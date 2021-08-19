Крутой назвал убыточным конкурс «Новая волна» в 2021 году

Председатель жюри международного конкурса исполнителей «Новая волна» Игорь Крутой заявил, что в 2021 году организаторы мероприятия испытывают финансовые трудности, сообщает ТАСС.

По его словам, из-за ковидных ограничений конкурс убыточный, и поэтому он не может гарантировать дальнейшее существование «Новой волны».

«Нам нелегко, одна из причин - это финансирование... Не могу сказать, в убыточном режиме сможем ли мы делать дальше», - резюмировал Крутой.

Ранее телеканал НТВ объявил имена членов жюри нового вокального проекта НТВ «Ты супер! 60+». Ими станут композитор, народный артист России Игорь Крутой, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина и участники второго сезона шоу «Маска» Неваляшка и Единорог, популярные певцы Стас Пьеха и Ирина Дубцова.

