Легостаев: рок-фестиваль «Нашествие» может стать разновидностью туристического отдыха в России

Илья Легостаев: «Это звучит, как легкое безумие, но эта пара всего одна. Она выпущена в рамках коллаборации Канье с одним из спортивных брендов и не пошла в серию. Кстати, почти 2 миллиона долларов, за два не очень новых черных бошмака с белой подошвой, выложила компания, которая занимается перепродажей редкой обуви. Бизнесмены надеются, что цена на кроссовки репер будет со временем расти, и они уже предложили всем желающим сделать ставки, чтобы побороться за трофей от Канье Уэста», - рассказал он в беседе с НСН.

