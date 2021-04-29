Легостаев: рок-фестиваль «Нашествие» может стать разновидностью туристического отдыха в России
Журналист и музыкальный критик специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей в мире музыки.
Рок-фестиваль «Нашествие» пройдет в Серпухове
Легендарный музыкальный фестиваль «Нашествие» сменил прописку. В этом году он пройдёт в подмосковном Серпухове с 30 июля по 1 августа в рамках программы «Лето в Подмосковье».
Илья Легостаев: «Все любители фестивалей очень надеются, что оптимизм промоутеров не разобьется о третью волну коронавируса, о которой в последнее время говорят все чаще. Можно также предположить, что фестивали в этом году станут для публики разновидностью туристического отдыха», – отметил в эфире НСН Илья Легостаев.
Медведев прокомментировал хейт в адрес Манижи из-за Евровидения - 2021
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью, что высказывания в адрес певицы Манижи фиксируются, как отдельные случаи проявления нетерпимости.
Илья Легостаев: «Иногда создается впечатление, что эти «отдельные случаи» складываются в большой хор недовольных. Мне кажется, что всем этим «отдельным случаям» требуется срочная консультация у психотерапевта», – поделился он своим мнением с НСН.
Названы имена судей нового вокального проекта «Ты супер! 60+»
Телеканал НТВ объявил имена членов жюри нового вокального проекта НТВ «Ты супер! 60+». Ими станут композитор, народный артист России Игорь Крутой, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина и участники второго сезона шоу «Маска» Неваляшка и Единорог, популярные певцы Стас Пьеха и Ирина Дубцова. Сроки выхода шоу в телеэфир пока не объявлены.
Илья Легостаев: «Звезды уже высказались по этому поводу и хором заявили о своем волнении. Перспектива оценивать выступления людей, за плечами которых содержательная и не всегда радостная жизнь, потребует, даже от такого опытного в конкурсных делах жюри, подхода отличного от судейства молодых артистов», – рассказал он в беседе с НСН.
Лидер Rammstein покорил Сеть своим русским
Клип фронтмена рок-руппы Rammstein Тилля Линдеманна на песню "Любимый город", исполненную на русском языке, за несколько дней набрал более двух миллионов просмотров на YouTube.
Илья Легостаев: «Для Линдеманна это не единственное проявление интереса к русской музыке. Так, во время своих первых гастролей в России, Rammstein включили в свой концерт трек из фильма «Неуловимые мстители» - «Песня о тревожной молодости». В ближайшее время Тилль Линдеманн будет снимать в России еще один клип. В качестве декораций выбран Большой московский цирк», - сообщил он в разговоре с НСН.
Кроссовки Канье Уэста продали на аукционе по самой дорогой цене в истории
Кроссовки, в которых рэпер Канье Уэст выступал на церемонии Грэмми в 2008 году, проданы за рекордные 1,8 млн долларов (135 миллионов рублей). Пара изготовлена из натуральной кожи и украшена ремешком на союзке, а также розовыми застежками в виде буквы Y.
Илья Легостаев: «Это звучит, как легкое безумие, но эта пара всего одна. Она выпущена в рамках коллаборации Канье с одним из спортивных брендов и не пошла в серию. Кстати, почти 2 миллиона долларов, за два не очень новых черных бошмака с белой подошвой, выложила компания, которая занимается перепродажей редкой обуви. Бизнесмены надеются, что цена на кроссовки репер будет со временем расти, и они уже предложили всем желающим сделать ставки, чтобы побороться за трофей от Канье Уэста», - рассказал он в беседе с НСН.
"Баста опозорился": зрители высказались о шоу "Голос"
Пользователи Сети раскритиковали Басту из-за выступления его команды в рамках дополнительного этапа шоу "Голос Дети". В частности, часть зрителей осталась недовольной номером конкурсантки Полины Данильченко, которая исполнила "Песню мушкетеров". Комментаторы пришли к выводу, что Баста не умеет подвирать репертуар своим подопечным на проекте.
Илья Легостаев: «Таким образом, к знаниям комментаторов по поводу того, как нужно играть в футбол или управлять страной, теперь прибавилась еще и компетенция в подборе репертуара для молодых артистов. С чем всезнаек из соцсетей я могу только поздравить», – подытожил в беседе с НСН Илья Легостаев.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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