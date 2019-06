Красовицкий отметит День Рождения концертами Zero People

Александр Красовицкий традиционно отметит свой день рождения концертом. На этот раз музыкант порадует поклонников проекта Zero People. Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал о предстоящем выступлении и других планах Zero People. Подробности – только на НСН.

«Мы сыграем супер-программу, the best of the best. А перед этим поедем в тур. Мы продолжаем «возить» альбом «Красота, который вышел меньше года назад», - отметил Александр Красовицкий.

7 июня Zero People сыграют в Санкт-Петербурге, площадка называется «Лендок», а 8 июня – как раз в День Рождения Александра Красовицкого – в московском клубе «16 Тонн».