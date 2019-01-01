Красовицкий отметит День Рождения концертами Zero People
Артист выступит в Москве и Петербурге. По словам музыканта, для этих концертов Zero People готовит супер-программу.
Александр Красовицкий традиционно отметит свой день рождения концертом. На этот раз музыкант порадует поклонников проекта Zero People. Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал о предстоящем выступлении и других планах Zero People. Подробности – только на НСН.
«Мы сыграем супер-программу, the best of the best. А перед этим поедем в тур. Мы продолжаем «возить» альбом «Красота, который вышел меньше года назад», - отметил Александр Красовицкий.
7 июня Zero People сыграют в Санкт-Петербурге, площадка называется «Лендок», а 8 июня – как раз в День Рождения Александра Красовицкого – в московском клубе «16 Тонн».
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