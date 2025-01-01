«Красивый вакуум!»: Найк Борзов рассказал, за что любит 1 января

Музыкант в эфире НСН поздравил россиян с Новым годом, пожелав любви, благополучия и волшебства. 

Рок-музыкант Найк Борзов в разговоре с НСН рассказал, что любит 1 января за то, что в этот день на улицах России мало людей, что создает «красивый вакуум».

«На самом деле, для меня Новый год – это 23 мая, день моего рождения. Это начало моего Нового года. А новогодние праздники общепринятые… Мне нравится в них больше, конечно же, настроение. Если идет снежок, либо уже лежит, предвкушение чего-то. Люди все в приятном расположении духа. А на самом деле я люблю 1 января, когда улицы пустеют, никого нет. И вот прям появляется такой красивый вакуум! Это состояние мне очень нравится. А вообще я люблю работать на Новый год, давать концерты», - сказал Борзов.
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Музыкант также поздравил россиян с Новым годом, пожелав любви, благополучия и волшебства.

«Поздравляю всех с Новым Годом! Желаю в Новом году радости, любви, благополучия. И пусть ваша жизнь будет волшебной и чудесной. С Новым годом!», - добавил собеседник агентства.

Ранее известный джазмен, народный артист России Игорь Бутман в эфире НСН назвал уходящий 2024 год интенсивным и выразил надежду, что в 2025 ему и его команде удастся не снижать заданный темп, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Новый ГодРоссияНайк Борзов

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