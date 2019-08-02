Кортнев повезет свой новый мюзикл на гастроли

Мюзикл «В городе Лжедмитрове» от команды «Несчастный случай» совсем скоро начнёт новый сезон и даже поедет по стране. Алексей Кортнев заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что сейчас готовится концертная версия спектакля. Подробности – только на НСН.

«Мы завершили сезон, завершающий спектакль мы сыграли 18 июля. Надо сказать, что последние пять спектаклей у нас был гипераншлаг. То есть, информация об этом мюзикле разошлась и люди пошли на него очень хорошо. Показ спектаклей мы возобновим с сентября. Я очень надеюсь, что эта работа проживет долго. Ну, может быть, не так долго, как «День радио», потому, что «День радио» в следующем году будет отмечать 20-летие, это ж можно повеситься! Сейчас мы делаем концертную версию «В городе Лжедмитрове», чтобы получить возможность гастролировать с этим мюзиклом. Это будет просто изложение материала и песни без декораций и костюмов», - пояснил артист.

Пока идёт работа над гастрольной версией, мюзикл «В городе Лжедмитрове» можно будет посмотреть в Московском ДК имени Зуева – ближайший анонсированный показ состоится 15 сентября. А чуть раньше, 13 сентября, группа «Несчастный случай» сыграет сольник в «Горбушке».

