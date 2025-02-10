Кортнев опроверг сообщения о переезде в США
Слухи о переезде в США на фоне спецоперации России на Украине опроверг лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в соцсети Instagram (запрещена на территории России; принадлежит запрещенной в России и признанной экстремистской компании Meta).
По словам музыканта, он лишь однажды за последние три года посетил США. «Все это время я живу и активно работаю на родине. Здесь находится моя многодетная семья и мама-пенсионерка», — подчеркнул Кортнев.
Вместе с тем исполнитель признал, что стал чаще выступать за границей, однако отметил, что доходы от его выступлений поступают в российский бюджет, он исправно платит налоги, не имеет зарубежной недвижимости или американского гражданства, а его концерты не носят антироссийской окраски.
Указал фронтмен «Несчастного случая и на то, что его семья помогала беженцам из Донбасса в 2022-2023 годах. Примерно полгода в его доме прожили лишившиеся главы семьи молодая мама с сыном, а также его семья спонсирует юных гимнасток из Курской области и с Донбасса. Певец также пообещал продолжить благотворительную деятельность в России.
Ранее Кортнев, комментируя информацию о своей «отмене» в Московском театре мюзикла, заявил, что не оказывает услуги в театре уже более года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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