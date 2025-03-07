Король Великобритании составил для Apple Music специальный плейлист

Работу назвали «The King's Music Room». В засекреченном пока плейлисте будет подборка треков, которые отражают личный вкус британского монарха, а также зачитанное им вступительное слово.

«Музыка обладает удивительной способностью вызывать счастливые воспоминания, нахлынувшие из самых глубоких уголков нашей памяти, утешать нас в минуты грусти и переносить нас в далекие места», — подчеркнул король.

Карла III добавил, что музыка всегда значила для него очень много.

Ранее экс-президент США Барак Обама опубликовал в своих соцсетях плейлист из более чем 40 его любимых песен лета 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

