Король Великобритании составил для Apple Music специальный плейлист
Стриминговый сервис Apple Music 1 представит 10 марта специальный плейлист, который был составлен королём Великобритании Карлом III.
Работу назвали «The King's Music Room». В засекреченном пока плейлисте будет подборка треков, которые отражают личный вкус британского монарха, а также зачитанное им вступительное слово.
«Музыка обладает удивительной способностью вызывать счастливые воспоминания, нахлынувшие из самых глубоких уголков нашей памяти, утешать нас в минуты грусти и переносить нас в далекие места», — подчеркнул король.
Карла III добавил, что музыка всегда значила для него очень много.
Ранее экс-президент США Барак Обама опубликовал в своих соцсетях плейлист из более чем 40 его любимых песен лета 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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