Кормухина отказалась называть Шнурова музыкантом из-за его отношения к профессии

«Я не могу представить себе человека, считающего себя образованным, интеллектуальным, который пошел бы на концерт Шнура», — заявила Кормухина в беседе с AIF.Ru.

По словам Кормухиной, Шнуров не уважает ни себя, ни свою профессию. Артистка заявила, что Шнуров «не музыкант вообще».

Ранее музыкальный критик Илья Легостаев заявил, что Шнуров, который стал наставником в шоу «Новая Фабрика звезд», смог бы научить конкурсантов продавать свою музыку, сообщает RT.

