Кормухина отказалась называть Шнурова музыкантом из-за его отношения к профессии
22 апреля 202414:40
Заслуженная артистка России Ольга Кормухина раскритиковала рок-музыканта Сергея Шнурова из-за его отношения к профессии.
«Я не могу представить себе человека, считающего себя образованным, интеллектуальным, который пошел бы на концерт Шнура», — заявила Кормухина в беседе с AIF.Ru.
По словам Кормухиной, Шнуров не уважает ни себя, ни свою профессию. Артистка заявила, что Шнуров «не музыкант вообще».
Ранее музыкальный критик Илья Легостаев заявил, что Шнуров, который стал наставником в шоу «Новая Фабрика звезд», смог бы научить конкурсантов продавать свою музыку, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru