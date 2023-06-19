Концерты сайд-проекта музыкантов «Animal ДжаZ» отменили после жалоб

В Хабаровске и Владивостоке отменены концерты группы «Zero People», которая является сайд-проектом музыкантов «Animal ДжаZ» Александра Красовицкого и Александра Заранкина.

«Концерт в Хабаровске (был запланирован на 15 июня – прим. НСН) не состоится по техническим причинам», - написали в соцсетях музыканты. Концерт «Zero People» во Владивостоке 18 июня не состоялся также «по техническим причинам».

СМИ: Группу «Animal ДжаZ» и её лидера требуют признать иноагентами

При этом общественная организация «Зов народа» ранее сообщила, что «во Владивостоке отменили концерт "Animal ДжаZ" после нашего разговора с представителем концертной площадки».

В середине июня активисты «Зова народа» предложили признать участников группы «Animal ДжаZ» иноагентами, а также ограничить их концертную деятельность в России. Они объяснили это высказываниями Красовицкого об отношениях России и Украины.

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ФОТО: пресс-служба группы «Animal ДжаZ»
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