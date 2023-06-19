Концерты сайд-проекта музыкантов «Animal ДжаZ» отменили после жалоб
В Хабаровске и Владивостоке отменены концерты группы «Zero People», которая является сайд-проектом музыкантов «Animal ДжаZ» Александра Красовицкого и Александра Заранкина.
«Концерт в Хабаровске (был запланирован на 15 июня – прим. НСН) не состоится по техническим причинам», - написали в соцсетях музыканты. Концерт «Zero People» во Владивостоке 18 июня не состоялся также «по техническим причинам».
При этом общественная организация «Зов народа» ранее сообщила, что «во Владивостоке отменили концерт "Animal ДжаZ" после нашего разговора с представителем концертной площадки».
В середине июня активисты «Зова народа» предложили признать участников группы «Animal ДжаZ» иноагентами, а также ограничить их концертную деятельность в России. Они объяснили это высказываниями Красовицкого об отношениях России и Украины.
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