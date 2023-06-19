Концерты сайд-проекта музыкантов «Animal ДжаZ» отменили после жалоб

При этом общественная организация «Зов народа» ранее сообщила, что «во Владивостоке отменили концерт "Animal ДжаZ" после нашего разговора с представителем концертной площадки».

В середине июня активисты «Зова народа» предложили признать участников группы «Animal ДжаZ» иноагентами, а также ограничить их концертную деятельность в России. Они объяснили это высказываниями Красовицкого об отношениях России и Украины.

