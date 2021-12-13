Концерты проекта «Посольство мастерства» пройдут в Афинах 14-15 декабря
Камерные концерты при поддержке Минкультуры РФ и Дома музыки Санкт Петербурга состоятся 14 и 15 декабря в Афинах в рамках «Дней духовной культуры России в Греции».
Музыкальные миниатюры-шедевры на концертах исполнят лауреаты международных конкурсов, солисты Санкт-Петербургского Дома музыки. Они исполнят произведения на виолончели, фортепиано, скрипке, флейте и трамбоне. Так, на концертах прозвучат сочинения Чайковского, Рахманинова, Алябьева и Михаила Плетнева. Также можно будет услышать знаменитую сюиту Плетнева из балета Чайковского «Щелкунчик», а также арию Ленского из оперы «Евгений Онегин».
«Посольство мастерства» проходит с 2012 года и является проектом Санкт-Петербургского Дома музыки. Проект охватывает как регионы России, так и другие страны мира.
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