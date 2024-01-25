Концерт Кристины Орбакайте отменили в Чите

По его словам, отмена выступления заслуженной артистки РФ связана с нарушенной логистикой тура из-за отмены концерта певицы в Улан-Удэ. Тухманян отметил, что в будущем концерт в Чите все-таки проведут, зрители, которые купили билеты, могут сохранить их. Кроме того, организатор подчеркнул, что зрители могут сдать билеты или поменять их на концерт в Иркутске.

Ранее, 22 января, концертный директор Кристины Орбакайте Александр Качан сообщил, что не понимает причину отмены концерта артистки в Улан-Удэ. Выступление Орбакайте было запланировано на 13 марта, передает «Радиоточка НСН».

