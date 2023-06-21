Концерт группы «Animal ДжаZ» в Москве отменили

Организаторы фестиваля Summer Sound заявили, что запланированный на 15 июля в Москве концерт группы «Animal ДжаZ» отменили, сообщает Telegram-канал «RT на русском».

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Уточняется, что проводить выступление запретила администрация дизайн-завода «Флакон», на территории которого должны были выступить рокеры. При этом организаторы фестиваля отметили, что «администрация дизайн-завода не является организатором концерта».

Причина отмены шоу не уточняется. Предполагается, что это связано с призывами признать группу иноагентом.

Ранее на ПМЭФ-2023 отменили концерт группы «Звери» из-за антивоенной позиции солиста Романа Билыка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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