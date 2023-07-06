Концерт Григория Лепса в Киргизии отменили
6 июля 202317:24
Концерт российского исполнителя Григория Лепса, который должен был пройти в городе Чолпон-Ата (Киргизия) 2 августа, отменили.
Об отмене в своих соцсетях проинформировали представители ресторана Blonder Pub, в котором должно было состояться выступление. Причины отмены шоу они не уточнили.
Ранее администрация комплекса загородного отдыха Makao Luxury Village Resort в Алматинской области Казахстана заявила об отмене концерта Лепса и расторжении договора с организаторами выступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru