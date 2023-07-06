Концерт Григория Лепса в Киргизии отменили

Об отмене в своих соцсетях проинформировали представители ресторана Blonder Pub, в котором должно было состояться выступление. Причины отмены шоу они не уточнили.

Ранее администрация комплекса загородного отдыха Makao Luxury Village Resort в Алматинской области Казахстана заявила об отмене концерта Лепса и расторжении договора с организаторами выступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».