Концерт Брайана Адамса в Австралии отменили из-за засорившейся канализации

Шоу должно было пройти 9 февраля на стадионе RAC Arena в городе Перт - столице штата Западная Австралия. Однако выступление отменили практически в последний момент «по соображениям безопасности и охраны здоровья».

Местные власти пояснили, что проблемы с канализацией, уже приведшие к нескольким прорывам, создают риск засорения туалетов на стадионе.

«Мне очень жаль, что мы не смогли выступить», — написал Адамс в соцсетях, добавив, что его команда ищет альтернативную дату для отменённого концерта.

Ранее солист рок-группы «Би-2» Егор Бортник (признан в РФ иноагентом) заявил, что решил отменить выступление в столице Азербайджана Баку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

