Концерт Брайана Адамса в Австралии отменили из-за засорившейся канализации
Концерт канадского певца Брайана Адамса в Австралии отменили из-за засорившейся канализации. Об этом сообщает New Musical Express (NME).
Шоу должно было пройти 9 февраля на стадионе RAC Arena в городе Перт - столице штата Западная Австралия. Однако выступление отменили практически в последний момент «по соображениям безопасности и охраны здоровья».
Местные власти пояснили, что проблемы с канализацией, уже приведшие к нескольким прорывам, создают риск засорения туалетов на стадионе.
«Мне очень жаль, что мы не смогли выступить», — написал Адамс в соцсетях, добавив, что его команда ищет альтернативную дату для отменённого концерта.
Ранее солист рок-группы «Би-2» Егор Бортник (признан в РФ иноагентом) заявил, что решил отменить выступление в столице Азербайджана Баку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне потратили более 200 млрд рублей на донаты в играх в 2024 году
- Генпрокуратура Словакии отклонила заявление проукраинских активистов против Фицо
- Уголовное дело возбудили после избиения комментатора Скворцова
- Москвичка при помощи пылесоса поймала попавшую в квартиру змею
- Захарова: Россия будет добиваться возвращения из Газы всех заложников
- Течь топлива обнаружили в направлявшемся в Анталью самолете
- Более 20 жителей Ростова-на-Дону подали заявления о компенсации после атаки БПЛА
- Путин призвал не отселять жителей Мариуполя далеко от их прежних домов
- В Ассоциации садоводов назвали теплую зиму идеальной для садовых культур
- ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru