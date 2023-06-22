Концерт Анны Asti в Турции отменили
Певица Анна Asti (Анна Дзюба) в своих соцсетях заявила об отмене концертов на площадке Illusion Event Hall в турецком городе Аланья.
По её словам, это связано с запретом на проведение развлекательных мероприятий из-за траура, объявленного мэром населённого пункта на 22, 23 и 24 июня.
«Вынуждены сообщить, что наш концерт, запланированный на 22 июня, переносится на пятое июля», – написала певица, добавив, что все купленные билеты будут действительны на новую дату.
Ранее организаторы фестиваля Summer Sound заявили, что запланированный на 15 июля в Москве концерт группы «Animal ДжаZ» отменили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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