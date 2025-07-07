Девятнадцатилетний российский музыкант рассказал о записи совместного трека с Moby
Эмбиент-музыкант Øneheart раскрыл НСН, как происходило совместное написание трека с американским электронным композитором Moby.
Эмбиент-музыкант из Тамбовской области Øneheart (Дмитрий Волынкин) рассказал НСН, что его совместный трек с легендарным американским певцом и композитором Moby (Ричард Мелвилл Холл) станет частью нового альбома, который увидит свет 22 августа.
Саму композицию под названием «Lagrange Point» можно будет послушать 25 июля. Артист признался, что вырос на музыке Moby, а когда начал работать над альбомом «Samsara Passengers», решил ему написать и предложить сотрудничество. Через несколько дней команда Moby ответила, что тот с большим интересом готов поработать с Волынкиным. Более того, они упомянули, что Moby слышал трек музыканта из Тамбовской области «Snowfall» на одной из радиостанций в Лос-Анджелесе.
«У нас был контакт менеджеров Moby. Мы просто им написали, а они согласились. Процесс проходил так: мы с моим папой и моим другом Костей Корсаковым (Dean Korso) сделали несколько демок и отправили команде Ричарда. Они в свою очередь выбрали одну из них, попросили дорожки. Затем он нам прислал его версию, мы вместе с Костей ее доработали и получился трек под названием «Lagrange point», который выйдет 25 июля. Также хочу отметить, что данный трек войдет в альбом под названием «Samsara Passengers», который я записал с моим папой, пишущим музыку под псевдонимом leadwave, и моим хорошим другом Dean Korso. Это будет очень концептуальный релиз, в котором мы постарались наше привычное эмбиент-звучание с этническими инструментами. Выйдет сам альбом выйдет 22 августа», - сказал собеседник НСН.
Пару дней назад музыкант сообщил, что его трек «Snowfall» получил премию Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA). В электронном письме, которое опубликовал артист, говорится, что «Snowfall» стала самым титулованным эмбиент-синглом по версии RIAA.
Осенью 2024 года Øneheart стал самым прослушиваемым музыкантом из России на Spotify, а его альбом «Midnight Journey» оказался в числе претендентов на одну из номинаций американской премии «Grammy», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Брат Блиновской заявил, что спорная квартира была куплена до ее популярности
- Отказ США от помощи может ослабить оборону Украины
- В Госдуме заявили о массовой гибели польских наемников в зоне СВО
- Названы сроки запуска в Москве беспилотных трамваев и метро
- Британия ввела санкции против командования войск РХБЗ России
- Лазарева заявила о скромной жизни эмигрировавших россиян за рубежом
- Госдума рассмотрит кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса 8 июля
- Tesla экс-министра Старовойта эвакуировали после его самоубийства в Подмосковье
- Причиной смерти сотрудника Росжелдора могла стать сердечная недостаточность
- С августа работающим пенсионерам повысят страховые пенсии почти на 440 рублей