Саму композицию под названием «Lagrange Point» можно будет послушать 25 июля. Артист признался, что вырос на музыке Moby, а когда начал работать над альбомом «Samsara Passengers», решил ему написать и предложить сотрудничество. Через несколько дней команда Moby ответила, что тот с большим интересом готов поработать с Волынкиным. Более того, они упомянули, что Moby слышал трек музыканта из Тамбовской области «Snowfall» на одной из радиостанций в Лос-Анджелесе.

«У нас был контакт менеджеров Moby. Мы просто им написали, а они согласились. Процесс проходил так: мы с моим папой и моим другом Костей Корсаковым (Dean Korso) сделали несколько демок и отправили команде Ричарда. Они в свою очередь выбрали одну из них, попросили дорожки. Затем он нам прислал его версию, мы вместе с Костей ее доработали и получился трек под названием «Lagrange point», который выйдет 25 июля. Также хочу отметить, что данный трек войдет в альбом под названием «Samsara Passengers», который я записал с моим папой, пишущим музыку под псевдонимом leadwave, и моим хорошим другом Dean Korso. Это будет очень концептуальный релиз, в котором мы постарались наше привычное эмбиент-звучание с этническими инструментами. Выйдет сам альбом выйдет 22 августа», - сказал собеседник НСН.

Пару дней назад музыкант сообщил, что его трек «Snowfall» получил премию Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA). В электронном письме, которое опубликовал артист, говорится, что «Snowfall» стала самым титулованным эмбиент-синглом по версии RIAA.

Осенью 2024 года Øneheart стал самым прослушиваемым музыкантом из России на Spotify, а его альбом «Midnight Journey» оказался в числе претендентов на одну из номинаций американской премии «Grammy», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

