Константин Кинчев представил свой «Белый шум»
Лидер группы «АлисА» Константин Кинчев представил свой второй сольный альбом «Белый шум». В него вошли 16 песен, написанные в период с 2018 по 2020 год. В записи релиза приняли участие Юрий Каспарян, Антон «Симба» Новиков, Гуля Наумова, Сергей «Чиж» Чиграков, Билли Новик и многие другие.
Сам Кинчев работой остался доволен, написав в своем Instagram, «нравится мне этот альбом, под вискарь так вообще отлично».
Пластинка вышла, уже традиционно, при помощи поклонников коллектива «АлисА». Проект по собору средств на выпуск «Белого шума» был объявлен на краудфандинговой платформе Planeta.ru, где и побил российский рекорд, собрав 23,1 млн. рублей.
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