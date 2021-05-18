Константин Кинчев и «Дайте два» записали совместную песню

Группа «Дайте два» и Константин Кинчев представили сегодня совместную работу под названием «Молодо-зелено». Текст песни был написан солисткой «Дайте два» Людмилой Маховой еще в 2018 году. Два года участники коллектива экспериментировали с аранжировками для этой песни, пока не остановились на предложенном клавишником группы «Алиса» Дмитрием «Осликом» Парфеновым, варианте.

По словам Маховой, эта песня не похожа на то, что делали артисты до этого, а Константина Кинчева пригласили на фит, потому что из-за него «Дайте два» и пришли в профессию.

«Мне понравилось, я записал голос, спасибо, Люся», - сказал Константин Кинчев.

Группу «АлисА» можно будет услышать на фестивале «Нашествие», который пройдет под Серпуховым с 30 июля по 1 августа.

