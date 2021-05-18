Константин Кинчев и «Дайте два» записали совместную песню
Группа «Дайте два» и Константин Кинчев представили сегодня совместную работу под названием «Молодо-зелено». Текст песни был написан солисткой «Дайте два» Людмилой Маховой еще в 2018 году. Два года участники коллектива экспериментировали с аранжировками для этой песни, пока не остановились на предложенном клавишником группы «Алиса» Дмитрием «Осликом» Парфеновым, варианте.
По словам Маховой, эта песня не похожа на то, что делали артисты до этого, а Константина Кинчева пригласили на фит, потому что из-за него «Дайте два» и пришли в профессию.
«Мне понравилось, я записал голос, спасибо, Люся», - сказал Константин Кинчев.
Группу «АлисА» можно будет услышать на фестивале «Нашествие», который пройдет под Серпуховым с 30 июля по 1 августа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
- Роспотребнадзор временно закрыл Центральный детский магазин в Москве
- СМИ: Авиакомпания S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона
- В Кремле не усматривают давления на независимые СМИ в расширении списка иноагентов
- Минюст РФ объявил о создании единого портала бесплатной юридической помощи
- В Кремле дали совет тем, кто считает себя уволенным из-за поддержки Навального
- В МИД Австрии ответили на «проклятие» Эрдогана
- Патриарх призвал запретить в РФ суррогатное материнство для иностранцев
- Песков: Новая встреча Путина с Лукашенко может пройти в конце мая
- Суд признал законным отказ СК возбудить дело о возможном отравлении Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru