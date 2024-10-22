«Когда-нибудь мы встретимся»: Земфира не исключила свой концерт в России

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) поблагодарила российских поклонников за то, что они приехали на ее концерт в Прагу и не исключила свой концерт в России.

«Для меня это очень важно. Будем ждать, когда встретимся там. А когда-нибудь мы там встретимся», - сказала она.