«Когда-нибудь мы встретимся»: Земфира не исключила свой концерт в России

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) поблагодарила российских поклонников за то, что они приехали на ее концерт в Прагу и не исключила свой концерт в России.

«Для меня это очень важно. Будем ждать, когда встретимся там. А когда-нибудь мы там встретимся», - сказала она.

ВС России не стал рассматривать жалобу Земфиры о статусе иноагента

Земфира призналась, что для нее важна поддержка людей, которые живут в России и могут посещать ее концерты за границей.

Земфира уехала во Францию после начала спецоперации на Украине. Слухи о получении гражданства этой страны она опровергала. В феврале 2023 года певицу внесли в реестр иноагентов. Минюст РФ тогда сообщил, что певица «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах», а также «получала поддержку от иностранных источников», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгения Новоженина
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