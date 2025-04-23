Радио JAZZ запустит программу «Фронтовые бригады», посвященную Великой Победе
В честь 80-летия Великой Победы Радио JAZZ 89.1 FM запустит программу «Фронтовые бригады».
Программа будет состоять из семи выпусков, в рамках которых известная джазовая певица Анна Бутурлина вместе со слушателями погрузится в эпоху, когда легендарные джазмены СССР поднимали дух бойцов на фронте, вселяя в них мужество, стойкость, гордость за Родину.
Сегодня Радио JAZZ через подобные программы о джазовых исполнителях Великой Отечественной войны помогают людям никогда не забывать о подвиге героев, которые прошли то страшное время. По словам Бутурлиной, джаз во все времена остаётся интересным и нужным людям.
«Это замечательная идея – вспоминать о тех, кто пронес искусство джаза, джазовые традиции через военные годы. Радостно знать, что джазовые мелодии и ритмы звучали на полях битв. И Радио JAZZ, как хранитель и популяризатор джазовой культуры, сегодня с гордостью говорит со своим слушателем о наших советских джазменах, из чьих рук мы восприняли музыкальный опыт. Мелодии Цфасмана, например, звучат и сегодня. Я сама исполняю его композиции и даже записала его песню «Потому что у меня есть ты» для моего альбома «Осторожно <Музыка>», – рассказала Бутурлина.
Программу «Фронтовые бригады» можно будет услышать в эфире Радио JAZZ 89.1 FM с 1 по 9 мая в 11:30, 14:30, 17:30, 20:30.
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