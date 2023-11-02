«Тоже так можем!»: Основатель «Арии» Холстинин сравнил группу с The Rolling Stones

Гитарист, один из основателей и единственный бессменный участник группы «Ария» Владимир Холстинин в интервью НСН рассказал, что вдохновляется на создание песен с помощью книг, фильмов и историй из жизни.

Недавно группа «Ария» отметила 38-й день рождения. Официальной датой рождения хэви-метал группы принято считать 31 октября 1985 года. Именно в этот день вышел дебютный альбом музыкального коллектива — «Мания Величия».