«Тоже так можем!»: Основатель «Арии» Холстинин сравнил группу с The Rolling Stones
Интерес к року невозможно потерять, группа еще не все спела и не все сыграла, отметил в эфире НСН Владимир Холстинин.
Гитарист, один из основателей и единственный бессменный участник группы «Ария» Владимир Холстинин в интервью НСН рассказал, что вдохновляется на создание песен с помощью книг, фильмов и историй из жизни.
Недавно группа «Ария» отметила 38-й день рождения. Официальной датой рождения хэви-метал группы принято считать 31 октября 1985 года. Именно в этот день вышел дебютный альбом музыкального коллектива — «Мания Величия».
«Последние годы я испытываю удивление… Надо же, вроде только вчера начали, а уже 38 лет позади. Но я не огорчаюсь, потому что у меня есть хорошие примеры перед глазами, такие как The Rolling Stones или Jethro Tull, которые на сцене уже больше 50 лет. Это вселяет в меня оптимизм. Значит, еще не все спето, не все сыграно, и мы тоже так можем! Вдохновение мы черпаем из разных источников. Для меня это чаще всего или книга, или кинофильм, или истории из жизни. Например, песня «Палач» написана по книге Пера Лагерквиста, а песня «Варяг» написана после просмотра документального фильма о крейсере и его капитане Рудневе», - сказал Холстинин.
Гитарист также отметил, что не теряет интерес к року, так как это музыка, которая пронизывает всю его жизнь. При этом он рассказал, что время от времени увлекается необычными музыкальными инструментами.
«Я бы не сказал, что возможно потерять интерес к року. Это музыка, которая пронизывает всю мою жизнь. Иногда бывают какие-то увлечения каким-то необычным инструментом или какой-то музыкой. Мне нравится, например, пост-модерн, мета-модерн. Из инструментов я играл долгое время на мандолине в свободное время, а это совсем другое дело, это не гитара», - резюмировал музыкант.
Ранее музыкальный критик Илья Легостаев в день рождения группы «Ария» раскрыл НСН секрет популярности коллектива. Он отметил, что первые два альбома произвели на публику эффект разорвавшейся бомбы, и уже тогда было понятно, что коллектив ждет долгая жизнь, передает «Радиоточка НСН».
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