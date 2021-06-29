Книга «Быть Джоном Ленноном» поступила в продажу
Влиятельный британский журналист, писатель и сценарист Рэй Коннолли написал книгу «Быть Джоном Ленноном». Он лично был знаком с музыкантом и не раз брал интервью у всех участников группы The Beatles.
В своей работе журналист создал подробную хронику беспокойной жизни Леннона — от одинокого детства в послевоенном Ливерпуле до убийства сумасшедшим фанатом. Он показал своего героя сложным, противоречивым, далеко не всегда «хорошим» и приятным человеком, но всегда живым, искренним и страстным.
«Быть Джоном Ленноном» стала итогом десятилетий репортерских хроник Рэя Коннолли о битлах.
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