Книга «Быть Джоном Ленноном» поступила в продажу

Влиятельный британский журналист, писатель и сценарист Рэй Коннолли написал книгу «Быть Джоном Ленноном». Он лично был знаком с музыкантом и не раз брал интервью у всех участников группы The Beatles.

В своей работе журналист создал подробную хронику беспокойной жизни Леннона — от одинокого детства в послевоенном Ливерпуле до убийства сумасшедшим фанатом. Он показал своего героя сложным, противоречивым, далеко не всегда «хорошим» и приятным человеком, но всегда живым, искренним и страстным.

«Быть Джоном Ленноном» стала итогом десятилетий репортерских хроник Рэя Коннолли о битлах.

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